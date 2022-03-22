Перестроить экономику УрФО потребовал полпред Якушев

Перестроить экономику УрФО потребовал полпред Якушев
Перестроить экономику УрФО потребовал полпред Якушев
Сегодня, 09:41ЭкономикаФото: сайт полпредства президента в УрФО
Снизить административную нагрузку на бизнес потребовал от уральских регионов полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Это. по его словам, требуется для перестройки экономики в условиях санкций.

Как отметил полпред, сделать это оперативно на данный момент важнее всего. Заявил он в ходе оперативного совещания. Он также обратил внимание, что ведомства по-прежнему обязаны контролировать и выявлять факты необоснованного роста цен и спекуляцию.

Также обсуждалась ситуация на рынке труда. На данный момент безработицы пока нет, однако Якушев уверен, что западные санкции скажутся на данном показателе. Поэтому он также поручил следить за ситуацией.

Напомним, страны ЕС ввели в отношении России ряд санкций, в том числе и экономических. Причиной стало проведение спецоперации на Украине.

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