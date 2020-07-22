Владельца тагильского маяка обязали демонтировать незаконные конструкции
20 июля Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск мэрии к владельцу здания с маяком Костромину о демонтаже незаконных конструкций.
Согласно иску Костромин самовольно занял земельный участок площадью 1 107 квадратных метра, выходящий за границы участка по адресу улица Береговая, 24.
Предстоит освободить незаконно занятый участок путем демонтажа расположенных на земельном участке каменной плитки, каменной лестницы — спуска к линии воды, каменного парапета, металлические причальные столбы с протянутой между ними цепью и капитального забора с двумя закрываемыми воротами,сообщили TagilCity.ru в юридическом управлении администрации города.
Решение суда вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, который составляет 30 дней.
Ранее в социальных сетях тагильчане написали обращение к мэрии с просьбой о сохранении знаменитого маяка, аргументируя тем, что данный объект стал излюбленным культурным местом как для туристов, так и для коренных жителей города. Однако речи о сносе самого здания не идет.