В Нижнем Тагиле одобрили увеличение бюджета города на 312 миллионов рублей

23 июля депутатами Нижнетагильской городской думы было одобрено увеличение бюджета города, касающегося доходной части, на 312 миллионов рублей. Данное изменение был рассмотрено на заседании гордумы, где было принято решение об оказании финансовой поддержке в строительстве детских домов и ремонте улиц.

Другая задача, которую решает данное расширение бюджета, касается планового показателя по налоговым и неналоговым доходам, получаемым Нижним Тагилом. За счёт этого показатель будет снижен на 94,6 миллионов рублей. Данная экономическая ситуация сложилась в связи с пандемией, как и ранее прогнозировал мэр Владислав Пинаев, что город возможно потеряет более 300 миллионов рублей из своего дохода.

Также данное изменение затронет сторону перераспределения средств между отделами. Так например, строительство легкоатлетического манежа было перенесено на 2021 год, причиной послужило отсутствие запланированного финансирования из городского бюджета.