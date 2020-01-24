Неизвестный покупатель приобрел облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Сегодня, 11:11ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Министерство финансов РФ удовлетворило большую заявку на облигации федерального займа неизвестному игроку на аукционе, сообщает «РБК».
Аналитики Росбанка отмечают, что 22 января состоялся один из самых необычных аукционов Министерства финансов по размещению облигаций. Анонимный инвестор выдвинул заявку на 58 миллиардов рублей с погашением в 2025 году (номинальный проданный объем составляет 58,4 миллиарда рублей). По мнению экспертов, покупатель — россиянин.
Эта одиночная заявка является самой крупной на памяти аналитиков. Дисконт по ней составляет 2 б. п. ко вторичному рынку. Доходность по цене отсечения — почти 6% годовых.
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