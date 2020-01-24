Неизвестный покупатель приобрел облигации Минфина на 58 миллиардов рублей

Аналитики Росбанка отмечают, что 22 января состоялся один из самых необычных аукционов Министерства финансов по размещению облигаций. Анонимный инвестор выдвинул заявку на 58 миллиардов рублей с погашением в 2025 году (номинальный проданный объем составляет 58,4 миллиарда рублей). По мнению экспертов, покупатель — россиянин.