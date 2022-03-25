Кинотеатр «Россия» закрывается в Нижнем Тагиле

Причиной стала сложная ситуация, которая началась еще во время локдауна из-за коронавируса. Уже в течение полугода кинотеатр не работает нормально, а теперь в прокат не приходят новые фильмы. В связи с этим спрос снизился и работать становится нерентабельно, рассказал один из учредителей кинотеатра Сергей Южаков.