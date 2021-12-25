Овощи резко подорожали за неделю в Свердловской области

Овощи резко подорожали за неделю в Свердловской области
Овощи резко подорожали за неделю в Свердловской области
Сегодня, 09:30ЭкономикаФото: 1MI
Резкий скачок цен на овощи зафиксирован в регионе с 13 по 20 декабря. Данные опубликовал Свердловскстат.

До 150,41 рубля подорожали огурцы (+7,3%), до 44,93 рубля выросла в цене капуста (+6,67%). Килограмм помидор в среднем обходился покупателям в 143,15 рубля (+5,33%), а моркови — в 42,44 рубля (+2,22%). При этом овощи продолжают дорожать уже не первый месяц. Например, с начала года капуста подорожала на 85%.

Вермишель также, как и на прошлой неделе, выросла в цене до 124,36 рубля (+2,12%), а вот гречневая крупа наконец-то подешевела до 128,77 рубля (-0,06%).

Также средняя цена в Свердловской области снизилась на свинину, курицу, подсолнечное масло, ржаной хлеб, лук и водку, но не более, чем на 1%.

Напомним, на 10% подорожало молоко с начала года в Свердловской области, то есть в среднем по региону литр подорожал на пять рублей. В ноябре рекордная цена была зафиксирована в Серове — 60,88 рубля.

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