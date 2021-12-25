Овощи резко подорожали за неделю в Свердловской области

До 150,41 рубля подорожали огурцы (+7,3%), до 44,93 рубля выросла в цене капуста (+6,67%). Килограмм помидор в среднем обходился покупателям в 143,15 рубля (+5,33%), а моркови — в 42,44 рубля (+2,22%). При этом овощи продолжают дорожать уже не первый месяц. Например, с начала года капуста подорожала на 85%.