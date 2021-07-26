Размещение батутов в Свердловской области планируется сделать платным

Кроме того, земли, на которых планируется разместить аттракционы, будут разыгрываться на открытых аукционах, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.
Сегодня, 26 июля, глава региона посетил набережную Городского пруда Екатеринбурга. На ней он увидел скандальный батут, который разместился на газоне.
Выглядит диковато — рядом Ельцин Центр делает благоустройство, разбивает сад, а эта конструкция портит пространство и уродует наш красивый город. Более того, часто батуты небезопасны для детей и негигиеничны, написал Куйвашев.
Он отметил, что батуты заполонили город и появляются в неожиданных местах. А один предприниматель получил сотни разрешений на их установку. Однако, по мнению губернатора, площадь Первой пятилетки, площадка у ГЦСИ, музей ИЗО — не места для батутов.