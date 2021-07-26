Размещение батутов в Свердловской области планируется сделать платным

Размещение батутов в Свердловской области планируется сделать платным
Размещение батутов в Свердловской области планируется сделать платным
Сегодня, 16:36ЭкономикаФото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
Использование земель, на которых частные предприниматели Свердловской области устанавливают батуты, планируется сделать платным. Соответствующий проект постановления разработало Министурство по управлению госимуществом.

Кроме того, земли, на которых планируется разместить аттракционы, будут разыгрываться на открытых аукционах, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Сегодня, 26 июля, глава региона посетил набережную Городского пруда Екатеринбурга. На ней он увидел скандальный батут, который разместился на газоне.

Выглядит диковато — рядом Ельцин Центр делает благоустройство, разбивает сад, а эта конструкция портит пространство и уродует наш красивый город. Более того, часто батуты небезопасны для детей и негигиеничны, написал Куйвашев.

Он отметил, что батуты заполонили город и появляются в неожиданных местах. А один предприниматель получил сотни разрешений на их установку. Однако, по мнению губернатора, площадь Первой пятилетки, площадка у ГЦСИ, музей ИЗО — не места для батутов.

Сюжеты:
Екатеринбург
Свердловская областьЕвгений КуйвашевбатутМУГИСОЕкатеринбург
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