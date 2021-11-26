Мэрия Первоуральска заплатит 50 тысяч за нарушения правил проведения торгов

Мэрия Первоуральска заплатит 50 тысяч за нарушения правил проведения торгов
Мэрия Первоуральска заплатит 50 тысяч за нарушения правил проведения торгов
Сегодня, 11:39ЭкономикаФото: 1MI
Администрация Первоуральска оштрафована на 50 тысяч рублей за нарушение правил проведения торгов. Планировалось сдать в аренду три земельных участка, принадлежащих муниципалитету.

Порядок и сроки проведения торгов установлены законодательством. Согласно им, в извещении должны быть прописаны условия подключения арендуемых объектов к инженерно-техническим сетям, сообщает свердловское УФАС.

Так, в извещении не были прописаны предельная свободная мощность сетей, максимальная нагрузка на них, сроки подключения и действия технических условий, а также плата за подключение.

Информация может размещаться в виде технических условий или мотивированных отказов в выдаче условий, полученных от организации, предоставляющей услуги.

Однако администрация Первоуральска эту информацию не разместила. Кроме того, был нарушен порядок проведения торгов. Поэтому суд счел нарушение немалозначительным и назначил штраф.

судПервоуральскмэрияторги
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы