Мэрия Первоуральска заплатит 50 тысяч за нарушения правил проведения торгов

Порядок и сроки проведения торгов установлены законодательством. Согласно им, в извещении должны быть прописаны условия подключения арендуемых объектов к инженерно-техническим сетям, сообщает свердловское УФАС.
Так, в извещении не были прописаны предельная свободная мощность сетей, максимальная нагрузка на них, сроки подключения и действия технических условий, а также плата за подключение.
Информация может размещаться в виде технических условий или мотивированных отказов в выдаче условий, полученных от организации, предоставляющей услуги.
Однако администрация Первоуральска эту информацию не разместила. Кроме того, был нарушен порядок проведения торгов. Поэтому суд счел нарушение немалозначительным и назначил штраф.