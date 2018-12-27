«Оливье» дешевеет? В какую цену обойдется салат жителям Нижнего Тагила в 2018 году?

Для расчета стоимости салата за основу был использован рецепт, предложенный Росстатом. Редакция ознакомилась с ценами на необходимые продукты на сайтах торговых сетей и взяла для расчета усредненную цену.

Так, банка маринованных огурцов в среднем стоит 84 рубля, банка зеленого горошка обойдется тагильчанам в среднем в 42 рубля, полкило не мытого картофеля стоит 14 рублей, 200 грамм моркови в магазинах города можно купить в среднем за 10 рублей, 4 яйца будут стоить 24 рубля, килограмм вареной колбасы в фасовке в магазинах города стоит 250 рублей в среднем, необходимые для салата 300 грамм обойдутся в 75 рублей. Помимо этого, в «Оливье» идут майонез и лук, 100 грамм лука можно купить в среднем за 4 рубля, упаковка майонеза стоит 30 рублей за 250 грамм.

«Оливье» по рецепту Росстата обойдется тагильчанам в 283 рубля, в целом по Свердловской области индекс «Оливье» в 2018 году составляет 326 рублей. В 2017 году «Оливье» обошелся свердловчанам в 327 рублей, согласно данным Росстата.

В 2016 году, по подсчетам редакции TagilCity.ru, всенародный салат встал тагильчанам более чем в 400 рублей, а в 2018 году необходимый набор продуктов можно купить, уложившись в 300 рублей.

На стоимость салата также влияют акции в торговых сетях. Так, перед новогодними праздниками супермаркеты снижают цены на продукты для народных салатов.