Мэрия увеличила стоимость контракта на капремонт гидроузла на Вые в Тагиле

Мэрия увеличила стоимость контракта на капремонт гидроузла на Вые в Тагиле
Мэрия увеличила стоимость контракта на капремонт гидроузла на Вые в Тагиле
Сегодня, 21:50ЭкономикаФото: pixabay
Стоимость капремонта гидроузла Верхне-Выйского пруда в Нижнем Тагиле из-за особой экономической ситуации в стране выросла почти на 15 миллионов рублей. Перечень работ и требований к подрядчику не изменился.

Администрация Нижнего Тагила внесла изменения в постановление о проведении закупки на проведение капитального ремонта Верхне-Выйского гидроузла от 17 февраля. Причиной этому стало изменение стоимости ряда материалов после начала спецоперации российских войск на Украине.

В связи с выходом новых индексов фактической инфляции и увеличения расчета начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок на выполнение работ,обосновали изменения в администрации Нижнего Тагила.

Работы общей стоимостью 204 миллиона рублей подорожали почти на 15 миллионов и составляют сейчас 217,6 миллионов рублей. Капремонт начнется в 2022 году и закончится в 2025 году. Средства планируют распределить следующим образом:

  • 2022 год — 8,5 миллиона;
  • 2023 год — 67 миллионов;
  • 2024 год — 86,3 миллиона;
  • 2025 год — 55,7 миллиона.

Напомним, заявка на субсидирование капремонта Верхне-Выйского гидроузла в Нижнем Тагиле была принята в марте 2020 года Министерством природы Свердловской области.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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