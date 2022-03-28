Мэрия увеличила стоимость контракта на капремонт гидроузла на Вые в Тагиле

Стоимость капремонта гидроузла Верхне-Выйского пруда в Нижнем Тагиле из-за особой экономической ситуации в стране выросла почти на 15 миллионов рублей. Перечень работ и требований к подрядчику не изменился.

Администрация Нижнего Тагила внесла изменения в постановление о проведении закупки на проведение капитального ремонта Верхне-Выйского гидроузла от 17 февраля. Причиной этому стало изменение стоимости ряда материалов после начала спецоперации российских войск на Украине. В связи с выходом новых индексов фактической инфляции и увеличения расчета начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок на выполнение работ,обосновали изменения в администрации Нижнего Тагила. Работы общей стоимостью 204 миллиона рублей подорожали почти на 15 миллионов и составляют сейчас 217,6 миллионов рублей. Капремонт начнется в 2022 году и закончится в 2025 году. Средства планируют распределить следующим образом: 2022 год — 8,5 миллиона;

2023 год — 67 миллионов;

2024 год — 86,3 миллиона;

2025 год — 55,7 миллиона. Напомним, заявка на субсидирование капремонта Верхне-Выйского гидроузла в Нижнем Тагиле была принята в марте 2020 года Министерством природы Свердловской области. Капремонт гидроузла на Верхне-Выйском водохранилище планируется в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter