Мэрия увеличила стоимость контракта на капремонт гидроузла на Вые в Тагиле

Администрация Нижнего Тагила внесла изменения в постановление о проведении закупки на проведение капитального ремонта Верхне-Выйского гидроузла от 17 февраля. Причиной этому стало изменение стоимости ряда материалов после начала спецоперации российских войск на Украине.
В связи с выходом новых индексов фактической инфляции и увеличения расчета начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок на выполнение работ,обосновали изменения в администрации Нижнего Тагила.
Работы общей стоимостью 204 миллиона рублей подорожали почти на 15 миллионов и составляют сейчас 217,6 миллионов рублей. Капремонт начнется в 2022 году и закончится в 2025 году. Средства планируют распределить следующим образом:
Напомним, заявка на субсидирование капремонта Верхне-Выйского гидроузла в Нижнем Тагиле была принята в марте 2020 года Министерством природы Свердловской области.