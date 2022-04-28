Приватизация бывшего дома детского творчества на ВМЗ планируется в Нижнем Тагиле

Приватизация бывшего дома детского творчества на ВМЗ планируется в Нижнем Тагиле
Приватизация бывшего дома детского творчества на ВМЗ планируется в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:37ЭкономикаФото: 1MI
На торги планируется выставить помещение на ВМЗ, в котором ранее располагался дом детского творчества. Это делается в рамках плана приватизации муниципального имущества на 2022 год.

Здание располагается на улице Космонавтов, 108. Его площадь составляет около 1,4 тысячи квадратных метров. Стоимость объекта — 5,4 миллиона рублей.

Уже несколько лет в здании не проводится обучение детей. Кроме того, оно признано аварийным. Все коллективы переведены на улицу Верхняя Черепанова, 50, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на администрацию Нижнего Тагила.

В общей сложности список приватизации насчитывает восемь лотов. Их общая стоимость составляет 20 миллионов рублей.

Среди лотов также выделяется комплекс строений на улице Металлургов, состоящий из здания цеха в два этажа, административно-бытового комбината и КПП. Площадь составляет более 1,8 тысячи квадратных метров и оценивается объект в 7,5 миллиона рублей.

Напомним, от продажи муниципального имущества в 2021 году казна Нижнего Тагила получила 36,5 миллиона рублей. Данные содержатся в отчете администрации. Всего продано пять лотов за 12 миллионов, а также предпринимателями было выкуплено несколько объектов, которые ранее были в аренде. Их цена составила 24,5 миллиона.

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приватизациявмзНижний Тагил
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