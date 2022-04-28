Рост спроса или трудности в производстве. Как работают мебельщики с приходом санкций?

Выросли в России и объемы производства лесопромышленности. Только за 2021 год было произведено более 30 млн кубометров пиломатериалов. Такие темпы существенно превысили импорт — в 14 раз — и достигли почти 12 млрд долларов. Похожая тенденция и в мебельной отрасли. Российские производители научились подстраиваться под потребности покупателей.
Объем производства отечественной мебели в прошлом году достиг 310 млрд рублей. Четверть из всего объема приходится на мебель для дома, 20% — это диваны и кресла. Примерно одинаковая доля приходится на кухни (17%) и офисную мебель (16%). Остальное — матрасы, детская мебель и другое.
Екатеринбургская мебельная фабрика «Альтерна» ежедневно изготавливает более 1,5 тысячи изделий — стулья, стеллажи, шкафы, тумбы под раковину. По словам руководителя фабрики Константина Кухаренко, простоев практически не бывает. Производят здесь мебель и на заказ, например, шкафы-купе и кухонные гарнитуры.
Также мебельная фабрика подстраивается под новые реалии. Когда в Свердловской области закрылся шведский производитель IKEA, на производстве начали делать мебель в скандинавском стиле.
Качество у нас не хуже, чем у IKEA. Мы разработали и выпускаем аналогичные модели. Наш покупатель без мебели не останется,рассказал Константин Кухаренко.
Также, по его словам, за март продажи мебели на выросли на 50%, были распроданы все складские запасы. Директор фабрики связывает это с желанием людей быстро потратить деньги, вызванным тревогой, что они могут обесценится. Например, до февраля фабрика отгружала в магазины 150-200 модулей для кухонь, то после — уже более 300.
Санкции, отмечает Константин Кухаренко, «Альтерну» не коснулись, так как почти все материалы и фурнитура российского производства. Региональное правительство также обещает поддержать производителей, ориентированных на импортозамещение.
Мы для наших предприятий должны обеспечивать: первое — сырье и материалы, из которых они производят мебель. Это очень важное направление. А второе — мы должны обеспечивать рынки сбыта. Десятки, сотни наших предприятий, в том числе и мебельщики, получили фактически новые свободные ниши на рынке и они их сейчас активно осваивают,сообщил заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.
Однако те производители, которые используют для изготовления мебели импортные составляющие, столкнулись с трудностями. По словам заместителя директора мебельной фабрики «Вега» в Полевском Игоря Савельева, в их производстве используется фурнитура из Германии и Австрии, и ее запасы уже заканчиваются.
Объемы производства мы пока не снижаем. Ищем другие варианты для замены импортных комплектующих. Также существенно увеличился срок поставки российской фурнитуры. Есть варианты с китайскими аналогами, но они существенно уступают в качестве,сообщил Игорь Савельев.
Сейчас государство в связке с предпринимателями начало работать над внедрением комплекса мер поддержки всех предприятий лесопромышленности — от заготовителей леса до мебельных фабрик.
Первый пакет, который мы отправили в правительство, был посвящен различным отраслям по всем направлениям. Это было больше 50 наших предложений — снижение финансовой нагрузки, налоговые каникулы, кредитные каникулы и ряд других мер. В этой части мы работаем непосредственно с предприятиями. Со многими просто напрямую, что называется в ручном режиме,рассказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Еще одной важной задачей является импортозамещение комплектующих для станков и оборудования. Большинство крупных производителей работают на европейских линиях производства. Однако российские станкостроители заявляют о готовности производить для них отечественные запчасти.
Возможности есть, но надо, чтобы мебельные и деревообрабатывающие российские предприятия знали и были уверены, что эти запчасти могут сделать. Были приняты очень серьезные постановления правительством РФ по поводу помощи предприятиям прежде всего станкостроения и машиностроения,отметил заместитель председателя комитета ТПП по предпринимательству в лесопромышленном комплексе Олег Нумеров.
Чуть более 30% продаж пришлось на долю импортной мебели на российском рынке в 2021 году. После ухода с российского рынка зарубежных производителей, отечественные предприятия нацелены на завоевание освободившейся ниши. Ведь по соотношению цена-качество продукция российских мебельных фабрик сегодня ничуть не уступает зарубежным конкурентам.