Рост спроса или трудности в производстве. Как работают мебельщики с приходом санкций?

Также, по его словам, за март продажи мебели на выросли на 50%, были распроданы все складские запасы. Директор фабрики связывает это с желанием людей быстро потратить деньги, вызванным тревогой, что они могут обесценится. Например, до февраля фабрика отгружала в магазины 150-200 модулей для кухонь, то после — уже более 300.