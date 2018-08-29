120 млрд рублей в Свердловской области направлены на финансирование госпрограмм
Сегодня, 23:30Экономика
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Финансирование государственных программ в Свердловской области увеличилось на 9,3 млрд за первую половину 2018 года. За первые шесть месяцев сумма финансирования составила 120,9 млрд рублей.
Источник: «Вечерние ведомости»
Всего в 2018 году на госпрограммы будут выделены 294,9 млрд рублей, что на 17,1 млрд больше, чем было выделено на те же цели в 2017 году.
Больше всего средств в регионе было реализовано на программу по развитию здравоохранения, программа рассчитана до 2024 года. Объем средств составил 32,6 млрд рублей. 28,6 млрд рублей ушло на реализацию программы системы образования, которая также будет действовать до 2024 года. Далее следует программа по соцподдержке и соцобслуживанию населения в регионе. Эта программа разработана до 2024 года и на нее было направлено 22,9 млрд рублей.
На управление госфинансами и развитие транспортного комплекса были направлены 11,6 млрд рублей и 6,4 млрд рублей соответственно.
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