Тагильчане могут внести предложения по проекту легкоатлетического манежа

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Тагильчане получили возможность обсудить подробности проекта будущего спорткомплекса в Дзержинском районе.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: официальный сайт Нижнего Тагила
На официальном сайте Нижнего Тагила все желающие могут выразить свое мнение о проекте легкоатлетического манежа на Вагонке, о его будущем внешнем облике, месте расположения.
Все предложения и замечания по проекту тагильчане могут направить в администрацию города, заполнив веб-форму на сайте.
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