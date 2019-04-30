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Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для обустройства «сада скульптур»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для обустройства «сада скульптур»

Сегодня, 14:33ЭкономикаФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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