Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для обустройства «сада скульптур»
Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика, который за 2,5 млн рублей благоустроит «сад скульптур». Соответствующую закупку объявила Служба заказчика городского хозяйства администрации города.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить работы по благоустройству Музейного квартала. Речь идёт о «саде скульптур», который расположится на территории у Нижнетагильского музея изобразительных искусств.
Фирма, которая выиграет конкурс, обустроит тротуар с бортовым камнем, высадит газоны, выполнит озеленение и разместит цветники. Также подрядчик должен будет облицовать плиткой подпорные стены, ступени и подступенки лестничных маршей. Подрядчик выполнит устройство плит под скульптуры, облицовку гранитными плитами части фундамента забора вдоль улицы Ленина, выполнит ограждение лестниц и устройство отмостков.
Работы на объекте должны быть завершены до 31 декабря 2019 года, говорится в техзадании. Благоустройство финансируется из местного бюджета.