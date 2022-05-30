Около 60 млн рублей получат свердловские НКО

Около 60 млн рублей получат свердловские НКО
Около 60 млн рублей получат свердловские НКО
Сегодня, 15:01ЭкономикаФото: pixabay.com
Почти 60 миллионов рублей выделят свердловские власти на проекты местных общественников.

Приём заявок на конкурс для некоммерческих неправительственных организаций (НКО), участвующих в развитии институтов гражданского общества, завершился. Всего НКО получат порядка 60 млн рублей, сообщает департамент информационной политики.

Общественники представили 185 проектов по 11 направлениям. Победителей выберут спецжюри.

Всего в этом году региональные власти направят общественникам 58,8 миллиона рублей. Из них 29,4 миллиона рублей – из Фонда президентских грантов. Ещё 29,4 миллиона – деньги, направленные по приказу губернатора региона Евгений Куйвашева.

Среди проектов имеются те, которые имеют социальную направленность, защиту окружающей среды, защиту семьи и др.

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