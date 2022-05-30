Около 60 млн рублей получат свердловские НКО

Приём заявок на конкурс для некоммерческих неправительственных организаций (НКО), участвующих в развитии институтов гражданского общества, завершился. Всего НКО получат порядка 60 млн рублей, сообщает департамент информационной политики.
Общественники представили 185 проектов по 11 направлениям. Победителей выберут спецжюри.
Всего в этом году региональные власти направят общественникам 58,8 миллиона рублей. Из них 29,4 миллиона рублей – из Фонда президентских грантов. Ещё 29,4 миллиона – деньги, направленные по приказу губернатора региона Евгений Куйвашева.
Среди проектов имеются те, которые имеют социальную направленность, защиту окружающей среды, защиту семьи и др.