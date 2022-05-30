Около 60 млн рублей получат свердловские НКО

Всего в этом году региональные власти направят общественникам 58,8 миллиона рублей. Из них 29,4 миллиона рублей – из Фонда президентских грантов. Ещё 29,4 миллиона – деньги, направленные по приказу губернатора региона Евгений Куйвашева.