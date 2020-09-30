Болезнь госзакупок. Кто и почему жалуется в ФАС на контракты свердловского Минздрава

ООО «Фармрубеж» не было допущено до участия в трех торгах на поставку лекарства от анемии на общую сумму более 9,5 млн рублей, так как, по мнению министерства, не предоставило нотариально заверенное согласие на крупную сделку от всех участников общества. После чего «Фармрубеж» подало жалобу в ФАС. С такой же формулировкой было отказано ООО «Альбатрос» при заявке компании на четыре контракта на поставку лекарственных препаратов (общая сумма 11,9 млн рублей). Общество также обратилось с жалобой в Федеральную антимонопольную службу. Доводом обеих компаний стало то, что, согласно закону «Об обществах с ограниченной ответственностью», в ООО, где состоит только один участник, подобное согласие не нужно.