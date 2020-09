Болезнь госзакупок. Кто и почему жалуется в ФАС на контракты свердловского Минздрава

В Свердловской области периодически выявляют нарушения при проведении госзакупок в сфере здравоохранения. TagilCity.ru выяснило, на какие медучреждения региона приходят жалобы в Федеральную антимонопольную службу при проведении торгов, какие нарушения выявляются чаще всего и стоит ли ужесточать контроль госзакупок.

С начала текущего года среди крупных областных и тагильских медучреждений в ФАС подана 151 жалоба на госзакупки. Лидером в этом списке стало Министерство здравоохранения Свердловской области — 60 торгов с жалобами в Федеральную антимонопольную службу. При этом размер одного контракта ведомства может достигать десятков миллионов рублей. ООО «Фармрубеж» не было допущено до участия в трех торгах на поставку лекарства от анемии на общую сумму более 9,5 млн рублей, так как, по мнению министерства, не предоставило нотариально заверенное согласие на крупную сделку от всех участников общества. После чего «Фармрубеж» подало жалобу в ФАС. С такой же формулировкой было отказано ООО «Альбатрос» при заявке компании на четыре контракта на поставку лекарственных препаратов (общая сумма 11,9 млн рублей). Общество также обратилось с жалобой в Федеральную антимонопольную службу. Доводом обеих компаний стало то, что, согласно закону «Об обществах с ограниченной ответственностью», в ООО, где состоит только один участник, подобное согласие не нужно. Жалоб в ФАС с подобными формулировками десятки, и чаще всего они признаются необоснованными. Для некоторых ООО такие сделки, действительно, являются крупными, и заказчик, возможно, хочет обезопасить себя от будущих неприятностей с поставщиком. Поэтому заявки некрупных компаний отклоняются,рассказал TagilCity.ru юрист Сергей Волков. Действительно, согласно информации из открытых источников, ООО «Альбатрос» в этом году нарушило сроки по 40 контрактам с Министерством здравоохранения. Однако, по мнению экспертов, это может быть связано с задержкой товара на таможне из-за пандемии COVID-19. Photo: pixabay.com Еще одной причиной обращений в ФАС становятся госзакупки, условия которых якобы прописаны под конкретных поставщиков или лоты. Например, ООО «Новые технологии» из Кемеровской области пожаловалось на закупку Минздравом цифровых рентгенов на сумму в 70 млн рублей. Компания посчитала, что характеристики медицинских приборов соответствуют лишь оборудованию импортного производства, в связи с чем круг участников закупки существенно сужается. Не обошла госзакупки и тема коронавируса. В связи с пандемией для поставщиков были изменены условия действия регистрационных удостоверений на лекарственные препараты. ООО «Барион» не согласилось с отклонением от торгов на поставку лекарства от тромбоэмболии «Клапитакс» на сумму 7,5 млн рублей. Заказчик в лице Министерства указал «Бариону» на то, что государственная регистрация препарата, который производится в Индии, закончилась в апреле 2020 года. Однако в своей жалобе в ФАС поставщик сослался на постановление правительства о продлении действия разрешения на 2020 год из-за условий пандемии коронавируса. В итоге антимонопольная служба жалобу удовлетворила. Кроме того, в период эпидемии COVID-19 внесены послабления в проведении торгов для медицинских учреждений. Теперь им законодательно разрешается проводить закупки у единственного поставщика «в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции». Ранее для этого нужны были веские обоснования, иначе это считалось серьезным нарушением. Такое послабление может стать маневром для махинаций. Ведь в документации многих «антиковидных» закупок указывалось, что невозможно привычным способом, таким, как сравнение цен конкурентов, установить максимальную цену контракта. Что странно, ведь у поставщиков всегда есть прайсы на товары и услуги. Такая формулировка в документации оправдывалась тем, что цены в пик пандемии были нестабильны и менялись чуть ли не каждую неделю, поделился мнением Сергей Волков. Photo: pixabay.com В Свердловской области с начала эпидемии коронавируса (апрель 2020 года) медицинскими учреждениями были заключены 566 контрактов с единственным участником закупки. Предметами торгов в основном стали средства индивидуальной защиты, антисептики, дезинфицирующие приборы и лекарственные препараты. Закупка у единственного поставщика позволяет получить необходимые медицинские изделия или лекарства в короткий срок. Это было жизненно важно во время пандемии, а торги удлиняют срок поставки. Несмотря на послабления, я думаю, такие закупки проверяются антимонопольной службой. Все это не бесконтрольно. В первую очередь будет оцениваться причинно-следственная связь между закупкой и борьбой с инфекцией,сообщил врач одной из больниц Нижнего Тагила. За последние годы в России наблюдается рост нарушений при госзакупках во всех сферах деятельности. Сумма нарушений, которые выявила Счетная палата РФ при анализе данных по итогам 2018 года, в 5,5 раз превышает данные за 2016 год. А в 2019 году этот показатель вырос еще на 7,7%. По мнению экспертов, этому способствует нехватка контроля надзорных органов, ведь многие нарушения выявляются уже постфактум. Но и закручивание гаек может привести к растягиванию процедуры определения поставщика, что, например, недопустимо в сфере здравоохранения. Самое оптимальное в этом случае, считают специалисты, сделать торги максимально прозрачными и повысить конкурентоспособность среди добросовестных заявителей.

