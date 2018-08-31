700 млн рублей принесли Свердловской области камеры фотовидеофиксации

За 2017 год в Свердловской области было выписано более 1,5 млн штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных благодаря камерам фотовидеофиксации. Сумма штрафов по этим нарушениям составила более 1 млрд рублей, из них 700 млн поступило в бюджет Свердловской области. При том, что расходы на развитие системы фотовидеофиксации в регионе за минувший год составили 300 млн рублей.