700 млн рублей принесли Свердловской области камеры фотовидеофиксации

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В 2017 году Свердловская область получила 700 млн рублей в казну от оплаты штрафов за нарушение ПДД, зафиксированных камерами фотовидеофиксаци.
Источник: Вечерние Ведомости
За 2017 год в Свердловской области было выписано более 1,5 млн штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных благодаря камерам фотовидеофиксации. Сумма штрафов по этим нарушениям составила более 1 млрд рублей, из них 700 млн поступило в бюджет Свердловской области. При том, что расходы на развитие системы фотовидеофиксации в регионе за минувший год составили 300 млн рублей.
Также отмечается, что на дорогах, где установлены камеры, на 30% снизилось число ДТП с летальным исходом. На текущий момент в регионе установлены 128 стационарных камер фиксации нарушений ПДД и 67 передвижных комплексов. До конца 2018 года на дорогах появятся еще 26 единиц автоматической фиксации нарушений, а в 2019 году число увеличится еще на 50 единиц.
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