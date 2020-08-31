Свердловская область вошла в число лидеров по закупкам в пандемию коронавируса

Свердловская область вошла в число лидеров по закупкам в пандемию коронавируса

Сегодня, 08:53ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
Уральцы стали лидерами по закупкам в пандемию, сообщает РИА «Новости».

По результатам исследования, в первом полугодии этого года несколько уральских регионов вошли в число лидеров по розничному товарообороту в России.

На первом месте в рейтинге — Москва (15%), на втором месте — Московская область, на третьем — Санкт-Петербург.

После них идут Краснодарский край и Свердловская область. Лидеры рейтинга заняли почти 25 процентов общероссийского оборота розничной торговли.

Также был проведен рейтинг товарооборота на душу населения.

Лидирует Москва — почти 180 тысяч рублей. Далее в списке расположены Сахалинская область, Московская область, ЯНАО, Тюменская и Свердловская области и ХМАО. Во всех указанных регионах оборот розничной торговли на душу населения превышает 120 тысяч рублей.

По мнению экспертов, вторая половина года будет более динамичной для торговли. Это связано со снятием карантинных ограничений.

Однако, в целом в России ожидается снижение оборота розничной торговли более, чем на два процента.

Напомним, что жители Свердловской области за год взяли ипотеку на 90 миллиардов рублей. В Свердловской области выдали 43,7 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 89,8 миллиарда рублей.

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