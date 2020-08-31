Свердловская область вошла в число лидеров по закупкам в пандемию коронавируса

Лидирует Москва — почти 180 тысяч рублей. Далее в списке расположены Сахалинская область, Московская область, ЯНАО, Тюменская и Свердловская области и ХМАО. Во всех указанных регионах оборот розничной торговли на душу населения превышает 120 тысяч рублей.