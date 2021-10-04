На «Ночь музыки» в Екатеринбурге попадут только привитые зрители по QR-коду

Пускать на концертные мероприятия «Ночь музыки» в Екатеринбурге будут только по QR-коду или спецбраслету.

Фестиваль «Ночь музыки» (Ural Music Night) состоится в Екатеринбурге 22 октября 2021 года на 70-ти закрытых площадках, «свободных от COVID-19», сообщает пресс-служба фестиваля. На фестиваль можно будет попасть бесплатно, но только по предъявлению прививочного сертификата, QR-кода или специального бумажного браслета (рист-бенда). Браслеты будут распространять среди привитых уральцев организаторы мероприятия. Начиная с 8 октября, браслеты будут выдаваться в прививочных кабинетах Свердловской области, достаточно будет предъявить медотвод или прививочный сертификат, и паспорт. Бумажный браслет позволит быстрее проходить контроль на входе, тем самым зрители смогут посетить больше площадок, рассказал генеральный продюсер фестиваля Евгений Горенбург. Но и по QR-коду и сертификату зрители также будут запускаться на мероприятие. Со слов организаторов фестиваля они рассчитывают на заполняемость площадок в районе 75%. Концерты пройдут на площадках ККТ «Космос», кинотеатра «Салют», филармонии и других. Уже подтвердили свое участие в фестивале Billy’s Band, Клава Кока, Вадим Самойлов и Сведловский рок-клуб, Татьяна Овсиенко. Переговоры с Леонидом Агутиным, группой «Каста», ЛСП находятся в процессе. Напомним, музыкальный фестиваль Ural Music Night должен был состояться в Екатеринбурге еще летом текущего года, но рост количества заболеваний коронавирусной инфекцией на Урале не позволил провести массовое мероприятие. Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге перенесен на осень

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