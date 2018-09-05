Молодежный театр Нижнего Тагила готовится к 25-летию

Во время ремонта Молодежный театр продолжает работу, артисты гастролируют. С представлениями для малышей они побывали не только на площадках родного города, но и посетили Кировград и Верхнюю Салду.

Сейчас, как сообщает художественный руководитель театра Владимир Вейде, у артистов началась пора репетиций, а также они готовятся к 25-летию театра.

17 октября в Нижнетагильском музее изобразительного искусства будет открыта выставка, посвященная юбилею театра. Будут представлены эскизы декораций и костюмов. Любой желающий сможет познакомиться с историей театра, узнать что-то новое.