Молодежный театр Нижнего Тагила готовится к 25-летию

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Молодежный театр Нижнего Тагила готовится отметить 25-летие. Сейчас помещение театра закрыто на ремонт.
Сюжеты: Нижний Тагил
Во время ремонта Молодежный театр продолжает работу, артисты гастролируют. С представлениями для малышей они побывали не только на площадках родного города, но и посетили Кировград и Верхнюю Салду.
Сейчас, как сообщает художественный руководитель театра Владимир Вейде, у артистов началась пора репетиций, а также они готовятся к 25-летию театра.
17 октября в Нижнетагильском музее изобразительного искусства будет открыта выставка, посвященная юбилею театра. Будут представлены эскизы декораций и костюмов. Любой желающий сможет познакомиться с историей театра, узнать что-то новое.
В здании Молодежного театра уже прошла ревизия пожарной сигнализации, в настоящий момент идет ремонт кровли, пишет «Тагильский рабочий».
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