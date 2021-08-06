Голосование за благоустройство набережной, «пристани» или «дворика» стартует в Тагиле

Голосование за благоустройство набережной, «пристани» или «дворика» стартует в Тагиле
Голосование за благоустройство набережной, «пристани» или «дворика» стартует в Тагиле
Сегодня, 09:15Свободное времяФото: 2ГИС
Голосование по выбору общественной территории для благоустройства в поселке Висимо-Уткинск, Чащино или в деревне Усть-Утка стартует в Нижнем Тагиле.

На выбор горожан представлено три территории:

  • Набережная и общественная территория в Висимо-Уткинске;
  • Входная группа "Демидовская пристань" в Усть-Утке;
  • "Чащинский дворик" в поселке Чащино.

Благоустройство будет проведено в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил в 2017–2024 годы» в 2022 году.

Набережная в Висимо-Уткинске

Голосование будет проводиться в электронной форме на сайте администрации с 9.00 16 августа до 9.00 часов 30 августа.

Напомним, все проекты благоустройства прошли общественные обсуждения. На сайте города тагильчанам предлагалось высказать мнение по всем трем проектам. Более 4 тысяч человек приняли участие. Большинство из них поддержали территории в поселке Висимо-Уткинск и деревне Усть-Утка. Кроме того, были внесены и свои предложения.

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