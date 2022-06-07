Синоптики прогнозируют потепление в Екатеринбурге к выходным

В Екатеринбурге потепление ожидается только к концу недели, к выходным, считают синоптики. Днем в будние дни воздух может нагреваться до + 15 градусов, при этом могут продолжать наблюдаться дожди и сильный ветер. А к выходным станет теплее и уменьшится количество осадков.
В среду, 8 июня, дожди продолжатся. При этом осадки станут уже менее интенсивными, считает главный региональный синоптик Галина Шепоренко.
Напомним, что на этой неделе в регионе наблюдаются ливни, грозы и сильный ветер. Уже замечены случаи падения деревьев из-за урагана.