Синоптики прогнозируют потепление в Екатеринбурге к выходным

Синоптики прогнозируют потепление в Екатеринбурге к выходным
Синоптики прогнозируют потепление в Екатеринбурге к выходным
Сегодня, 17:17Свободное времяЕлена ОзероваФото: 1MI
По прогнозам синоптиков в Екатеринбурге погода улучшится только к выходным. 8 июня также ожидается дождь.

В Екатеринбурге потепление ожидается только к концу недели, к выходным, считают синоптики. Днем в будние дни воздух может нагреваться до + 15 градусов, при этом могут продолжать наблюдаться дожди и сильный ветер. А к выходным станет теплее и уменьшится количество осадков.

В среду, 8 июня, дожди продолжатся. При этом осадки станут уже менее интенсивными, считает главный региональный синоптик Галина Шепоренко.

Напомним, что на этой неделе в регионе наблюдаются ливни, грозы и сильный ветер. Уже замечены случаи падения деревьев из-за урагана.

Сюжеты:
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