Синоптики прогнозируют потепление в Екатеринбурге к выходным

В Екатеринбурге потепление ожидается только к концу недели, к выходным, считают синоптики. Днем в будние дни воздух может нагреваться до + 15 градусов, при этом могут продолжать наблюдаться дожди и сильный ветер. А к выходным станет теплее и уменьшится количество осадков.