Тагильчане смогут заготовить новогодние ели с 17 по 28 декабря

Согласно постановлению правительства Свердловской области, можно заготовить до 3-х деревьев породы пихта, ель, сосна на одного человека. Высота дерева должна быть не более 4 метров.

Покупатель должен заключить договор купли-продажи, получить квитанцию и произвести оплату. После этого тагильчанин сможет осуществить вырубку деревьев, которая должна проводиться им самостоятельно в установленном администрацией месте – близ кладбища «Центральное».

Контроль за вырубкой хвойных деревьев будут осуществлять сотрудники МВД. В случае установления факта незаконной вырубки будет составлен протокол об административном правонарушении, которое карается штрафом. По этому, при осуществлении рубки деревьев при себе необходимо иметь договор купли-продажи и удостоверение личности.