Тагильчане смогут заготовить новогодние ели с 17 по 28 декабря
Жители Нижнего Тагила смогут заготовить ели к Новому году в период с 17 по 28 декабря.
Согласно постановлению правительства Свердловской области, можно заготовить до 3-х деревьев породы пихта, ель, сосна на одного человека. Высота дерева должна быть не более 4 метров.
Покупатель должен заключить договор купли-продажи, получить квитанцию и произвести оплату. После этого тагильчанин сможет осуществить вырубку деревьев, которая должна проводиться им самостоятельно в установленном администрацией месте – близ кладбища «Центральное».
Контроль за вырубкой хвойных деревьев будут осуществлять сотрудники МВД. В случае установления факта незаконной вырубки будет составлен протокол об административном правонарушении, которое карается штрафом. По этому, при осуществлении рубки деревьев при себе необходимо иметь договор купли-продажи и удостоверение личности.
Для заключения договора на рубку новогодней ели необходимо обратиться в отдел по экологии и природопользованию по адресу пр. Мира, 53, каб. 234, с 8.30 до 17.30, тел. 42-12-94.
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