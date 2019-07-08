На Площади первой пятилетки в Екатеринбурге появился огромный крест
Сегодня, 11:26Свободное времяФото: Пресс-служба фестиваля "Стенография"
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Художник из Санкт-Петербурга Покрас Лампас (Арсений Пыженков) в рамках фестиваля «Стенография» изобразил на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге огромный крест, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Площадь работы составила 6,6 тысячи метров, выполнить ее художнику помогли 20 волонтеров. Работа заняла три дня.
Внутри креста можно прочитать отрывок из манифеста Казимира Малевича:
Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Снимайте же скорее с себя огрубевшую кожу столетий, чтобы вам легче было догнать нас.
Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля в Екатеринбурге появится огромная иллюзия, которую художник изобразит на стене жилого дома.
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