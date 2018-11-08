Астрономия, судомоделизм и история: юные тагильчане приглашаются на занятия в ГДДЮТ

В объединение «Радиоуправляемый судомоделизм» приглашают детей с 10 лет. Ребят научат создавать модели яхт, катеров, лодок и парусников. Занятия будет проводить Александр Лапин, победитель VIII Всероссийского конкурса педагогов допобразования «Сердце отдаю детям».

Еще одним проектом дворца стала программа занятий по истории и обществознанию. К участию приглашаются ребята из 7-10 классов. Курс рассчитан на развитие творческих способностей, мотивацию к изучению предметов. Кроме того, занятия смогут помочь в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.