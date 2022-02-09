Охранника «Ельцин Центра» за порчу картины высмеял Иван Ургант на Первом канале

Охранника «Ельцин Центра» за порчу картины высмеял Иван Ургант на Первом канале
Охранника «Ельцин Центра» за порчу картины высмеял Иван Ургант на Первом канале
Сегодня, 13:27Свободное времяМаксим БоталовФото: сайт Ельцин Центра

Ведущий «Вечернего Урганта» высмеял порчу картины в Ельцин Центре

Российский телеведущий и шоумэн Иван Ургант в шоу на Первом канале высмеял историю об охраннике «Ельцин Центра». Как установила полиция, именно этот мужчина испортил картину ученицы Каземира Малевича стоимостью 75 миллионов рублей.

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении охранника. Мужчину подозревают в совершении акта вандализма. По версии следствия, это он в «Ельцин Центре» испортил картину ученицы художника Каземира Малевича, подрисовав шариковой ручкой двум фигурам на полотне глаза.

Что особенно важно, директор «Ельцин Центра» отметил, что 60-летний охранник испортил картину с помощью фирменной ручки «Ельцин Центра». У меня возникает вопрос: почему он подрисовал только глаза? Почему не рты и носы? пошутил Иван Ургант.

Появление глаз на картине случайно увидели 7 декабря прошлого года. Одной из посетительниц это показалось странным, и она задала вопрос музейному работнику.

Картину стоимостью 75 миллионов рублей сняли с экспозиции и отправили на реставрацию. Эти работы оценивались в 250 тысяч рублей. К настоящему моменту полотну уже вернули свое первоначальное «лицо», а в отношении охранника возбуждено уголовное дело. После скандала мужчину уволили.

Сюжеты:
Екатеринбург
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