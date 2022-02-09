Охранника «Ельцин Центра» за порчу картины высмеял Иван Ургант на Первом канале

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении охранника. Мужчину подозревают в совершении акта вандализма. По версии следствия, это он в «Ельцин Центре» испортил картину ученицы художника Каземира Малевича, подрисовав шариковой ручкой двум фигурам на полотне глаза.
Что особенно важно, директор «Ельцин Центра» отметил, что 60-летний охранник испортил картину с помощью фирменной ручки «Ельцин Центра». У меня возникает вопрос: почему он подрисовал только глаза? Почему не рты и носы? пошутил Иван Ургант.
Появление глаз на картине случайно увидели 7 декабря прошлого года. Одной из посетительниц это показалось странным, и она задала вопрос музейному работнику.
Картину стоимостью 75 миллионов рублей сняли с экспозиции и отправили на реставрацию. Эти работы оценивались в 250 тысяч рублей. К настоящему моменту полотну уже вернули свое первоначальное «лицо», а в отношении охранника возбуждено уголовное дело. После скандала мужчину уволили.