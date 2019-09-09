История Екатеринбурга перенесена в компьютерную игру «Герои»

В третьей части легендарной игры игроки могут погрузиться в историю Екатеринбурга. Например, создатели сделали отсылку к короткому екатеринбуржскому метро – геймеры не смогут переместиться в удалённые районы.

Также на карте присутствует набережная реки Исеть со сквером у Драма, который весной 2019 года стал предметом спора из-за планируемого там строительства храма.