История Екатеринбурга перенесена в компьютерную игру «Герои»
Сегодня, 18:57Свободное времяФото: группы Музея компьютеров и игр & Old School PC & GG в «ВКонтакте»
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Создатели музея компьютеров и игр решили перенести историю Екатеринбурга в мир популярной в 90-х годах пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic, пишет «УралПолит».
В третьей части легендарной игры игроки могут погрузиться в историю Екатеринбурга. Например, создатели сделали отсылку к короткому екатеринбуржскому метро – геймеры не смогут переместиться в удалённые районы.
Также на карте присутствует набережная реки Исеть со сквером у Драма, который весной 2019 года стал предметом спора из-за планируемого там строительства храма.
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