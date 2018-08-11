Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем города на Лисьей горе

Восстановили башню, далее в планах полностью восстановить заводоуправление – вернуть к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила памятнику исторический облик. Наша задача - продолжить эпопею побед Нижнего Тагила. Я думаю, что все в нашей власти. А сегодня мы возвращаем гуляния на Лисьей горе, чтобы традиционно в День города тагильчане могли здесь собираться с детьми и внуками, гулять под музыку, наслаждаться природой, видами Нижнего Тагила, который заслуживает отдельного внимания. Я от всей души поздравляю всех с Днем города! С Днем Нашего города! Желаю Вам всего самого наилучшего,поздравил тагильчан Владислав Пинаев.