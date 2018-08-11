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Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем города на Лисьей горе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем города на Лисьей горе

Сегодня, 14:50Свободное время
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