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20 августа в Нижний Тагил для съемок приедет трейлер телеканала ТНТ. Тагильчане могут принять участие в акции «Стань блогером ТНТ» и побороться за 50 тысяч рублей.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Пресс-служба телеканала ТНТ
Для того чтобы принять участие в акции, нужно снять видеоролик, посвященный приезду в Нижний Тагил съемочного трейлера ТНТ. Ролик должен длиться не более 4 минут. Его необходимо выложить во ВКонтакте с хэштегами: #станьблогеромТНТ_имягорода.
Акция проходит с 3 августа по 10 октября. Обязательным условием акции является присутствие в каждом трейлера ТНТ. Победителя определит жюри. Лучший блогер получит денежный приз в размере 50 тысяч рублей в каждом городе телетура.
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