Тагильчане могут принять участие в акции «Стань блогером ТНТ»

Для того чтобы принять участие в акции, нужно снять видеоролик, посвященный приезду в Нижний Тагил съемочного трейлера ТНТ. Ролик должен длиться не более 4 минут. Его необходимо выложить во ВКонтакте с хэштегами: #станьблогеромТНТ_имягорода.