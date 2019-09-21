В Екатеринбурге «Кросс нации» собрал 48 тысяч участников
Сегодня, 21:58Свободное времяФото: oblgazeta.ru
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На площади Кирова перед Уральским федеральным университетом 21 сентября состоялось торжественное открытие всероссийского дня бега — «Кросса нации», сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Массовые забеги начались в 10:30, первыми на старт вышли учащиеся высших учебных заведений Екатеринбурга в количестве 20 тыс. человек. Через 40 минут к забегу присоединились команды со всех районов города. Всего на старт «Кросса нации» в этот день вышли 47 934 бегуна. Каждый из них по завершению забега получил атрибутику Всероссийского дня бега.
В этом году дистанция в Екатеринбурге составила 2023 метра в поддержку проведения Универсиады в 2023 году. Во главе бегущих были глава Свердловской области Евгений Куйвашев и министр спорта РФ Павел Колобков, глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
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