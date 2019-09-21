В Екатеринбурге «Кросс нации» собрал 48 тысяч участников

Массовые забеги начались в 10:30, первыми на старт вышли учащиеся высших учебных заведений Екатеринбурга в количестве 20 тыс. человек. Через 40 минут к забегу присоединились команды со всех районов города. Всего на старт «Кросса нации» в этот день вышли 47 934 бегуна. Каждый из них по завершению забега получил атрибутику Всероссийского дня бега.