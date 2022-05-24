День России 2022: сколько выходных, календарь выходных

День России 2022: сколько выходных, календарь выходных
День России 2022: сколько выходных, календарь выходных
Сегодня, 16:46Свободное времяФото: pixabay.com
В России в честь праздника 12 июня выходной работники будут отдыхать три дня - 11-13 числа.

Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать в честь праздника Дня России. В этом году День России выпадает на воскресенье, поэтому этот выходной день будет перенесен на ближайший рабочий день после окончания праздников.

Всего в следующем месяце будет 9 выходных дней, включая один дополнительный, который появился из-за Дня России.

Выходные будут 4 и 5, 11-13, 18-19 и 25-26 июня. 10 июня не будет днем отдыха или сокращенным.

Напомним, что День России появился с принятием Декларации о суверенитете России 12 июня 1990 года.

День Россиивыходные#2
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