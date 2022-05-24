День России 2022: сколько выходных, календарь выходных

Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать в честь праздника Дня России. В этом году День России выпадает на воскресенье, поэтому этот выходной день будет перенесен на ближайший рабочий день после окончания праздников.
Всего в следующем месяце будет 9 выходных дней, включая один дополнительный, который появился из-за Дня России.
Выходные будут 4 и 5, 11-13, 18-19 и 25-26 июня. 10 июня не будет днем отдыха или сокращенным.
Напомним, что День России появился с принятием Декларации о суверенитете России 12 июня 1990 года.