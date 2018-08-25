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#домахорошо
Владислав Пинаев поздравил с юбилеем коллектив тагильской психиатрической больницы №7
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владислав Пинаев поздравил с юбилеем коллектив тагильской психиатрической больницы №7

Сегодня, 09:00Свободное время
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