Владислав Пинаев поздравил с юбилеем коллектив тагильской психиатрической больницы №7

В этом году медицинскому учреждению исполнилось 65 лет. За годы работы диспансер стал центром для оказания медпомощи не только для тагильчан, но и для жителей соседних территорий.

В 60-е годы в больнице были открыты два кабинета: подростковый и наркологический, а также трудовые мастерские. В 70-е врачи начали выезжать на вызовы к пациентам, а в 80-е в психиатрической больнице открылось отделение неврозов и построен производственный цех.

Кроме того, на данный момент в больнице работает токсико-реанимационное отделение, в котором есть своя химико-токсикологическая лаборатория, и детское диспансерное психиатрическое отделение.

С 1986 года медучреждение возглавляет заслуженный врач РФ Вячеслав Мишарин.