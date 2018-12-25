Открытие ледового города состоялось на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:34Свободное времяФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле прошло открытие ледового городка, расположенного у дворца имени Окунева на Вагонке.
Сюжеты: Нижний Тагил
В этом году ледовый городок был построен на территории детского парка. На 2-х гектарах расположились две ледяные горки, фотозоны, игровые детские зоны и каток со светящимся Снеговиком, сообщается на официальной странице Дворца имени Окунева «ВКонтакте».
Видео
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Видео: Официальная страница Дворца им. Окунева/vk.com/club58698955
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