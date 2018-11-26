Волонтеры в Нижнем Тагиле научились спасать людей на льду
Сегодня, 08:00Свободное времяФото: ИА «Все новости»
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В Нижнем Тагиле волонтеров научили оказывать помощь людям, провалившимся под лед.
Сюжеты: Нижний Тагил
Специалисты Центра защиты населения рассказали волонтерам, среди которых были студенты медколледжа и члены поискового отряда «Скорприон», о спасении провалившихся под лед.
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Помимо теории, спасатели предложили участникам на практике попробовать помочь человеку, находящемуся в ледяной воде. Волонтеры узнали несколько способов, с помощью которых можно вытащить утопающего и не провалиться под лед самим, сообщает ИА «Все новости».
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