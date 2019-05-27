В Екатеринбурге пройдет 10-й фестиваль уличного искусства «Стенограффия»

Все желающие могут направить свое портфолио организаторам фестиваля на электронную почту. К участию приглашаются российские и зарубежные художники вне зависимости от пола, возраста и опыта работы.

Все портфолио будут оцениваться по качеству исполнения работ, идеям и умению работать с контекстом городской среды. Нет никаких ограничений по опыту, стилю, полу или возрасту. Стать участником фестиваля может каждый,сообщают организаторы фестиваля на официальном сайте.

Авторы, прошедшие конкурсный отбор, примут участие в создании арт-объектов в одном из 13 населенных пунктов: Екатеринбург, Омск, Ханты-Мансийск, Ноябрьск, Муравленко, Оренбург, Томск, Санкт-Петербург, а также в посёлках Томской области Парабель, Каргасок и за полярным кругом в посёлках Новый Порт, Мыс Каменный и Тазовском.