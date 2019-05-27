В Екатеринбурге пройдет 10-й фестиваль уличного искусства «Стенограффия»
В 2019 году в Екатеринбурге в 10-й раз пройдет российский фестиваль уличного искусства «Стенограффия», сообщает «Областная газета».
Все желающие могут направить свое портфолио организаторам фестиваля на электронную почту. К участию приглашаются российские и зарубежные художники вне зависимости от пола, возраста и опыта работы.
Все портфолио будут оцениваться по качеству исполнения работ, идеям и умению работать с контекстом городской среды. Нет никаких ограничений по опыту, стилю, полу или возрасту. Стать участником фестиваля может каждый,сообщают организаторы фестиваля на официальном сайте.
Авторы, прошедшие конкурсный отбор, примут участие в создании арт-объектов в одном из 13 населенных пунктов: Екатеринбург, Омск, Ханты-Мансийск, Ноябрьск, Муравленко, Оренбург, Томск, Санкт-Петербург, а также в посёлках Томской области Парабель, Каргасок и за полярным кругом в посёлках Новый Порт, Мыс Каменный и Тазовском.
За 10 лет существования фестиваля были созданы более 500 арт-объектов. Фестиваль является партнером Google Art Project и был награжден такими премиями как «Гражданская инициатива», «Серебряный лучник», премия музея современного искусства «Гараж» и другие.