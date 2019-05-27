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В Екатеринбурге пройдет 10-й фестиваль уличного искусства «Стенограффия»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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2018 05 27 loskutov bozik hunter 02568 websize

В Екатеринбурге пройдет 10-й фестиваль уличного искусства «Стенограффия»

Сегодня, 12:49Свободное времяФото: организаторы фестиваля «Стенограффия»
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