Тагильчане смогут сняться в ролике для ТНТ 20 августа

В рамках всероссийской акции «Попади на ТНТ» передвижная съемочная студия ТНТ посетит 18 городов страны, 20 августа мобильная студия приедет в Нижний Тагил. Жители города получат возможность познакомиться с внутренней стороной работы федерального телеканала, пообщаться с профессионалами и сняться в ролике. Трейлер телеканала профессионально оборудован, там есть гримерка, съемочный павильон и студия монтажа.

Весь материал, снятый на передвижной площадке, будет выложен в официальной группе ТНТ во «ВКонтакте». 10 роликов будет выбрано от каждого города до 1 ноября для трансляции на канале ТНТ.