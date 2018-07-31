Тагильчане смогут сняться в ролике для ТНТ 20 августа

20 августа телеканал ТНТ приедет в Нижний Тагил в рамках всероссийской акции «Попади на ТНТ».
В рамках всероссийской акции «Попади на ТНТ» передвижная съемочная студия ТНТ посетит 18 городов страны, 20 августа мобильная студия приедет в Нижний Тагил. Жители города получат возможность познакомиться с внутренней стороной работы федерального телеканала, пообщаться с профессионалами и сняться в ролике. Трейлер телеканала профессионально оборудован, там есть гримерка, съемочный павильон и студия монтажа.
Весь материал, снятый на передвижной площадке, будет выложен в официальной группе ТНТ во «ВКонтакте». 10 роликов будет выбрано от каждого города до 1 ноября для трансляции на канале ТНТ.
Информация о том, где остановится мобильная студия ТНТ в Нижнем Тагиле, будет размещена на сайте телеканала. Организаторы обещают, что интересно будет всем. На площадке пройдут танцевальные баттлы по тверку, хип-хопу, контемпорари, фьюжн, диско от шоу «Танцы», будет открыта фотозона с фирменными золотыми кубиками ТНТ, также гостей съемочной площадки будут ждать различные интерактивные игры.