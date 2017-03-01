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«Черные» лесорубы получили от 2 до 3 лет строгого режима за вырубку 64 сосен под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Черные» лесорубы получили от 2 до 3 лет строгого режима за вырубку 64 сосен под Екатеринбургом

1 марта 2017, 09:45Здоровье и экология
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