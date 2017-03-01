«Черные» лесорубы получили от 2 до 3 лет строгого режима за вырубку 64 сосен под Екатеринбургом

По данному факту возбудили уголовное дело, обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 260 УК РФ было предъявлено трем «черным» лесорубам , которые, как установили правоохранители, провели данную незаконную вырубку.

Накануне Березовским судом всем троим был вынесен приговор, мужчины получили от 2 до 3 лет лишения свободы. Один из лесорубов отделался условным сроком. Также, как сообщает прокуратура, осужденных обязали возместить материальный ущерб в полном объеме.