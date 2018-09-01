Сотрудники заповедника в Свердловской области обвиняют УГМК в загрязнении рек
Сегодня, 15:40Здоровье и экология
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Сотрудники заповедника «Денежкин камень» в Свердловской области считают, что два медных карьера — Шемурский и Ново-Шемурский, расположенные в Ивдельском и Североуральском городском округах и принадлежащие УГМК, загрязняют реки, протекающие через заповедник.
Сообщение о загрязнении появилось в соцсети на страничке заповедника «Денежкин камень». По словам сотрудников, у медного карьера берут начало реки Тамшер, Ольховка, Банная и Черная. Первые две впадают в реку Шегультан, еще две — в реку Тальтия.
В публикации приведены фотографии, на которых видно, что вода в протекающей через заповедник реки Шегультан стала мутной и зеленой. Также дно реки заполнено веществом серого цвета.
Когда-то река была божественно-прозрачной. В этом году все изменилось, прокомментировал фото свердловский журналист-эколог Сергей Стуков.
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Как сообщает Ura.ru, возможно, загрязнение рек произошло из-за очистных сооружений карьеров, которые перестали справляться с возросшей нагрузкой.
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