Сотрудники заповедника в Свердловской области обвиняют УГМК в загрязнении рек

Сообщение о загрязнении появилось в соцсети на страничке заповедника «Денежкин камень». По словам сотрудников, у медного карьера берут начало реки Тамшер, Ольховка, Банная и Черная. Первые две впадают в реку Шегультан, еще две — в реку Тальтия.

В публикации приведены фотографии, на которых видно, что вода в протекающей через заповедник реки Шегультан стала мутной и зеленой. Также дно реки заполнено веществом серого цвета.

Когда-то река была божественно-прозрачной. В этом году все изменилось, прокомментировал фото свердловский журналист-эколог Сергей Стуков.