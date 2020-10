Вторая вакцина от COVID-19 запатентована в России и проходит регистрацию в Минздраве, пишет Forbes.

Разработал вакцину НИИ «Вектор» из Новосибирска. Лекарство назвали «ЭпиВакКорона». От средства «Спутник V» её отличает содержание фрагментов вируса синтетических пептидных антигенов. Препарат настраивает иммунную систему на борьбу с коронавирусом. Процесс регистрации в Минздраве планирую завершить к середине октября. Затем начнутся клинические испытания. Напомним, в начале осени первая партия вакцины «Спутник V» была запущена в гражданский оборот и начала продаваться в аптеках по рецепту. Первая партия вакцины от COVID-19 направлена в гражданский оборот

