«Рефтинская» птицефабрика по решению суда заплатит почти 300 млн за загрязнение почвы

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил исковые требования Роспотребнадзора в отношении ОАО «Рефтинская птицефабрика». По решению суда организация должна выплатить 287 млн рублей за несанкционированное размещение отходов на четырех участках земли.

При этом птицефабрика не согласна с решением суда и отмечает, что акт проверки, на основании которого выдвинуты исковые требования, был составлен с нарушениями и не является надлежащим доказательством факта причинения ущерба землям.