«Рефтинская» птицефабрика по решению суда заплатит почти 300 млн за загрязнение почвы
Сегодня, 13:12Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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«Рефтинская» птицефабрика по решению суда должна заплатить почти 300 млн рублей за несанкционированное размещение отходов и загрязнение почвы.
Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил исковые требования Роспотребнадзора в отношении ОАО «Рефтинская птицефабрика». По решению суда организация должна выплатить 287 млн рублей за несанкционированное размещение отходов на четырех участках земли.
При этом птицефабрика не согласна с решением суда и отмечает, что акт проверки, на основании которого выдвинуты исковые требования, был составлен с нарушениями и не является надлежащим доказательством факта причинения ущерба землям.
Речь в исковых требованиях шла о причинении вреда почвам в результате несанкционированного размещения на них отходов производства «Рефтинской» птицефабрики, пишут «Вечерние Ведомости».
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