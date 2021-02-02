ВОЗ разрешила беременным ставить вакцину от COVID-19

Напомним, 1 февраля сообщалось об исследовании американских ученых, которые определили круг пациентов с длительным сохранением антител к COVID-19. Опытным путем они выяснили, что у 20% переболевших антитела сохраняются в течение трех месяцев на том же уровне. Это люди, которые очень быстро справились с коронавирусом.