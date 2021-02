ВОЗ разрешила беременным ставить вакцину от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения разрешила беременным ставить вакцину от фармкомпании Moderna, пишет ИА «Новые известия».

После смены руководства в ВОЗ, организация пересмотрела свой вердикт относительно вакцины фармацевтической компании Moderna. Отмечается, что несмотря на небольшое количество данных по использованию средства от коронавируса беременными, причин запретить вакцину компании Moderna у медиков ВОЗ не нашлось. Новая резолюция в отношении вакцины соответствует рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), который допускает использование средства от коронавируса беременными. Напомним, 1 февраля сообщалось об исследовании американских ученых, которые определили круг пациентов с длительным сохранением антител к COVID-19. Опытным путем они выяснили, что у 20% переболевших антитела сохраняются в течение трех месяцев на том же уровне. Это люди, которые очень быстро справились с коронавирусом. Ученые из США выявили круг пациентов с длительным наличием антител к COVID-19

