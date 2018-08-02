Агрокомплекс в ГГО будет проверен Генпрокуратурой РФ

Генеральная прокуратура России проведет проверку по факту хозяйственной деятельности ООО «Агрокомплекс Горноуральский». Свиноферма на протяжении многих лет изливает фекалии на земли сельхозназначения.
Тагильский эколог, руководитель свердловского движения «Экоправо» Андрей Волегов сообщил, что обращение на имя генерального прокурора Юрия Чайки было направлено в начале июля 2018 года. В обращении содержалась информация и доводы по поводу излива фракции фекальных отходов из отстойников фекалий свиней на рельеф местности, который является водозабором реки Лайка. Данная река, в свою очередь, образует три водоема соцназначения.
В Генпрокуратуре ответили на данное обращение:
Волегов уточнил, что никакие обращения в адрес свинофермы не прекратили ежедневное загрязнение водных объектов: 300 тонн в день и 9 000 тонн в месяц. Решением проблемы, по мнению эколога, является строительство свиных сооружений и возмещение нанесенного землям и водным объектам ущерба.