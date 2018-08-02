Агрокомплекс в ГГО будет проверен Генпрокуратурой РФ

Тагильский эколог, руководитель свердловского движения «Экоправо» Андрей Волегов сообщил, что обращение на имя генерального прокурора Юрия Чайки было направлено в начале июля 2018 года. В обращении содержалась информация и доводы по поводу излива фракции фекальных отходов из отстойников фекалий свиней на рельеф местности, который является водозабором реки Лайка. Данная река, в свою очередь, образует три водоема соцназначения.