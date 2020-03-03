TagilCity.ru: В Тюмени уже работает мусоросортировочный завод. В Нижнем Тагиле будет такой же?

Андрей Яськин: Не совсем.

В чём будут отличия?

Составом входящих в него объектов. Мы строим мусоросортировочный завод, участок биокомпостирования и объект по производству RDF–топлива, полигон для захоронения отходов. По сути мы создаем комплекс, который позволит достигать высокой доли отбора отходов для вторичного использования и меньшего объема отходов, отправляемых на полигон.

Есть уже аналогичные заводы, чтобы оценить результаты?

В Свердловской области это [будет] точно первый. [Российский экологический] оператор из 165 проектов по сортировке отходов выбрал лишь 15 по всей России. За основу брали проекты, где выход полезных вторичных ресурсов при обработке отходов составляет не менее 20%. Нацпроект «Экология» предполагает, что к 2024 году уровень утилизации отходов должен возрасти с 7 до 36%, а переработка до 60%. В Нижнем Тагиле на первоначальном этапе мы предусматриваем не менее 30% отбора. Участок биокомпостирования и объект по производству RDF-топлива позволит достигать доли отбора отходов свыше 50% и их вторичного использования. Через 2-3 года мы планируем достичь 60%. К слову, Нижний Тагил идёт с опережением. Европа шла к этому около 50-60 лет, мы делаем только первые шаги. И делаем это максимально эффективно.

Фото: nashgorod.ru

А чей это проект?

Этим занимается компания, которая была определена по итогам открытого конкурса. Они строили завод в Тюмени.

Это зарубежная технология?

Это и российское оборудование, и зарубежное. Мы с проектировщиками изучали международный опыт, знакомились с объектами в Германии, Польше, Болгарии, Испании и Италии, кроме этого внимательно следили за тем, как изменяется законодательство в этой сфере. Это будет современный комплекс, где применены лучшие технологии и опыт. При этом везде, где есть возможность использовать отечественное оборудование, мы будем его использовать.

Как отбор будет происходить?

Поступившие ТКО будут проходить через автоматизированную сортировочную линию, где есть несколько этапов. Этап предварительной (ручной) сортировки — роль сортировщиков здесь заключается в том, чтобы удалить крупные предметы, которые могут привести к повреждению установленного далее в линии оборудования. Затем идут участок грохочения — он будет оборудован несколькими барабанами-сепараторами. В процессе прохождения через барабанные грохоты отходы будут делиться по фракциям в зависимости от размера. Следующий шаги — это несколько участков автоматической сортировки (оптическая, магнитная, вихревая), где различные фракции будут проходит окончательную сортировку. После неотсортируемые отходы поступают в зону, где будет установлен пресс, там они формируются в брикеты для захоронения на полигоне. Контроль и управление всеми системами ведёт оператор.

Фото: nashgorod.ru

А какой вообще штат планируется на заводе?

Около 300 сотрудников.

Набирать персонал где будете?

Большинство в Тагиле, конечно. И это не только новые рабочие места, но и налоги в местный бюджет. Кроме этого, появляется возможность для развития вокруг данного объекта малого и среднего бизнеса по переработки отходов — и уже получится полноценный кластер по обращению с отходами.

Месторасположение выбрано рядом с действующим полигоном. Это не проблема для проекта?

Мы работаем в рамках тех участков, которые были выделены. На начальной стадии мы комплексно изучили территорию, участок под застройку, геологическое строение почв, климатические условия, подключения к различным системам: газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения. Тут уже существует логистика, подъездные пути, коммуникации — это, безусловно, плюс. Теперь задача с учетом всех особенностей площадки расположить основные объекты проекта таким образом, чтобы объединить их единой инфраструктурой, максимально снизить стоимость и уменьшить объем работ.

Фото: nashgorod.ru

Когда планируете по срокам начать строительство и эксплуатацию?

Сейчас подрядчик ведет проектные работы по заводу и полигону. Также мы должны внести изменения в концессионное соглашение в части изменения расположения завода и полигона, чтобы удлинить расстояние до ближайшей жилой застройки и выполнить все санитарно-защитные зоны.

Весной этого года мы представим в администрацию проект мусоросортировочного комплекса и полигона для согласования и дальнейшего направления на экспертизу. После получения всех требуемых разрешений приступим к строительству МСК. В этом году планируем начать строительство, ввод в эксплуатацию — конец 2022-начало 2023 года.

У жителей есть опасения, что от завода будет неприятный запах.

Запах возникает из-за разложения органических отходов, но на нашем заводе, благодаря сортировке, органика будет перерабатываться в техногрунт на участке биокомпостирования и использоваться для пересыпки нового полигона и рекультивации существующих, выработавших свой ресурс. Таким образом появление запаха будет исключено. Так же, как и риск возгорания. Кроме того, в проекте предусмотрена система фильтрации уходящего воздуха, которая позволит максимально сократить вредные выбросы. Эти решения имеют минимальную шумовую нагрузку. Жители могут не переживать — проблем с дымом, запахом и шумом не будет.

Фото: tagilcity.ru

Тем не менее, проект завода в Тагиле часть общественности встретила неодобрительно.

Очень важный момент в этом вопросе — это отсутствие полной информации. Мы встречаемся с жителями, с общественниками, представителями администрации города и депутатами Городской Думы, ведем разъяснительную работу, рассказываем о проекте. После наших встреч даже те, кто высказывает сомнения, осознает необходимость строительства МСК, нового полигона. Уверен, что большинство поменяют свое мнение, когда изучат полную информацию о ситуации с нынешним полигоном и сами поймут, что мы строим современный МСК и полигон, что решается одна из экологических задач для города.

А с нынешним полигоном что не так?

Он практически выработал свой ресурс. К тому же, там есть проблема самовозгорания за счет образования горючего газа — метана. Он образуется из-за разложения органики. Бороться с самовозгоранием на таких объектах практически невозможно, точнее можно перекрытием кислорода с помощью грунта. Тушить такие пожары очень сложно — это серьезная проблема для МЧС. Кроме того, надо помнить, что в Нижнем Тагиле есть еще закрытые старые полигоны — они требуют рекультивации. Несанкционированные или плохо оборудованные свалки представляют собой угрозу для окружающей среды. Если сейчас не создать инфраструктуру по переработке мусора, что будет через 5 лет? Администрация города понимает серьезность проблемы и нашла решение, инвестора и заключила концессионное соглашение.

Полигон Рогожино, рядом с которым планируется строительство нового завода

По концессии вы полигоны будете рекультивировать?

По соглашению мы будем строить новый полигон, после того как действующий исчерпает свой ресурс. При этом мы будем рекультивировать два старых полигона — проведем комплекс технических и биологических мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель.

На слушаниях звучали заявления, что из-за нового завода территория свалки расширится.

Есть четко обозначенные границы участка, в рамках которых мы строим все объекты. Благодаря сортировке объем захороняемых отходов снизится в два раза. Доля отбора отходов будет достигать свыше 50% и будет уходить на вторичное использование.

У людей есть опасения, что теперь со всей области в Нижний Тагил будут свозить мусор.

Во-первых, есть областная схема обращения с ТКО — там все утверждено. Схема эта была доработана в том году и внесены корректировки. Мне точно известно, что будет сортироваться ТКО Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.

А не расширят?

Можете посчитать сами. Производственная мощность завода составляет 185 тысяч тонн в год. В Нижнем Тагиле в год генерируется порядка 170 тысяч тонн ТКО (данные 2017 года — прим. авт.)

Фото: tagilcity.ru

Вы говорите, что тагильский завод станет первым в области. Будут ещё?

По территориальной схеме в Свердловской области планируется 12 заводов.

Я понял, что с Тюменью не совсем корректно сравнивать, но как долго там уже работает завод?

Он введен в эксплуатацию в 2019 году и успешно работает уже больше года. Проектная мощность у него 350 тысяч тонн. Мы изучали их опыт эксплуатации, это помогает нам создавать наш проект.

Как в Тюмени общественность отнеслась в заводу?

В Тюмени люди уже видят результат, знают, что у них работает современный и безопасный завод. На предприятии регулярно проводятся экскурсии для школьников и студентов, средств массовой информации и работников различных предприятий, органов власти и общественников. В Нижнем Тагиле, как только люди получат ответы на вопросы, тоже всё стабилизируется. Дискуссия осталась, но она ведется в конструктивном ключе. Если у кого-то не хватает информации — мы разъясняем жителям на встречах, в рабочих группах. Понятно, что люди сильно переживают, но процедура создания таких проектов, строго контролируется. Законодательство в этой отрасли развивается и устанавливает новые, более строгие требования к отбору и переработке. На нас будут смотреть с разных углов, мы это прекрасно понимаем. Мы соблюдем все нормы и требования законодательства и приступим к строительству после получения всех разрешений.

Когда планируется следующая встреча с общественниками или слушания?