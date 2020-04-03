В Верхней Салде разработан проект парка имени Владислава Тетюхина

Проект планируется презентовать на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Подготовкой проекта парка занимается компания «НЕО-строй». Парковую зону планируют разместить на территории пустыря возле авиаметаллургического колледжа в Верхней Салде. Проект включает в себя площадь со сценой, кафе, фонтан и световую арку, скейт-парк, памятник Тетюхину, площадку для воркаута, баскетбольную и детскую площадки, а также беседки. Зимой планируется установка рождественской ели.

Данный проект не является окончательным, администрация города принимает предложения по его улучшению.

Владислав Тетюхин, бывший совладелец «ВСМПО-Ависма», после ухода с предприятия в 2012 году продал свои акции и на эти деньги построил госпиталь в Нижнем Тагиле, вложив в него более трех миллиардов рублей.