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В Свердловской области уничтожили 1,5 тонны санкционных яблок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Свердловской области уничтожили 1,5 тонны санкционных яблок

Вчера, 22:28Здоровье и экологияФото: Znak.com
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