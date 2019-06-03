В Свердловской области уничтожили 1,5 тонны санкционных яблок

Партию яблок при пересечении российской границы обнаружили сотрудники Россельхознадзора и ФСБ в ходе совместной акции. Они заметили на коробках следы перемаркировки.

На продукцию предоставлен поддельный документ о происхождении: декларация о соответствии выдана в апреле 2020 года; а также грузовые таможенные декларации (ГТД), подтверждающие ввоз лишь 38 килограммов яблок с целью исследования,сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора.