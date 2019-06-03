В Свердловской области уничтожили 1,5 тонны санкционных яблок
Вчера, 22:28Здоровье и экологияФото: Znak.com
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На мусорном полигоне в Свердловской области трактор раздавил 1,5 тонны яблок, которые были незаконно ввезены на территорию Российской Федерации. Запрещённый для ввоза товар обнаружили сотрудники ФСБ, сообщает Znak.
Партию яблок при пересечении российской границы обнаружили сотрудники Россельхознадзора и ФСБ в ходе совместной акции. Они заметили на коробках следы перемаркировки.
На продукцию предоставлен поддельный документ о происхождении: декларация о соответствии выдана в апреле 2020 года; а также грузовые таможенные декларации (ГТД), подтверждающие ввоз лишь 38 килограммов яблок с целью исследования,сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора.
Конфискованная продукция была уничтожена при помощи трактора на мусорном полигоне. Напомним, в Свердловской области по итогам проверок Роспотребнадзора в первом квартале 2019 года забраковано и изъято из оборота 38% фруктов и овощей (2,7 тонны), всего проверено 7,1 тонны.
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