Тагильский эколог обратился к прокурору из-за свинца в Черноисточинском пруду

Обращение было направлено начальнику Нижнетагильского Роспотребнадзора Юрию Бармину, мэру Владиславу Пинаеву, министру природных ресурсов Алексею Кузнецову, руководителю Свердловского управления Росприроднадзора Роману Тужикову, а также прокурору региона Сергею Охлопкову с просьбой провести проверку касательно загрязнения Верхнего прудка.

Согласно письму, которое имеется в распоряжении TagilCity.ru, одним из источников загрязнения Черноисточинского пруда и питьевой воды для тагильчан является Верхний прудок, откуда через Ушаковскую канаву в пруд попадает свинец.

По словам эколога, он представляет собой угрозу для жизни и здоровья Нижнего Тагила, так как ВОЗ назвала свинец одним из 10 химических веществ, которые требуют действий государств в плане защиты граждан.

На берегу Верхнего прудка имеется стрельбище, где каждый желающий может приехать и пострелять. Оно располагается у кромки воды и направлено на верхний прудок, куда свинцовая дробь попадает и многие годы остается на дне. Это приводит к загрязнению воды и дна Верхнего прудка. Соответственно вода из него через Ушаковскую канаву движется в Черноисточинский водоем, сказано в письме Андрея Волегова.

В связи с этим эколог попросил проверку в отношении собственника Верхнего прудка, коим является «ЕВРАЗ НТМК», на предмет безопасности эксплуатации, расположенных вблизи него объектов, а также их влияния на окружающую среду и жизнедеятельность населения поселка Черноисточинск и города Нижний Тагил. На данный момент ожидается рассмотрение обращения контролирующим ведомством — Министерством природных ресурсов региона.