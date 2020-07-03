Тагильский эколог обратился к прокурору из-за свинца в Черноисточинском пруду
В Министерство природных ресурсов и ряд других ведомств тагильским экологом Андреем Волеговым направлено обращение с просьбой проверить Верхний прудок, из которого вода попадает в Черноисточинский пруд. Как рассказал TagilCity.ru активист, вода может быть загрязнена свинцом.
Обращение было направлено начальнику Нижнетагильского Роспотребнадзора Юрию Бармину, мэру Владиславу Пинаеву, министру природных ресурсов Алексею Кузнецову, руководителю Свердловского управления Росприроднадзора Роману Тужикову, а также прокурору региона Сергею Охлопкову с просьбой провести проверку касательно загрязнения Верхнего прудка.
Согласно письму, которое имеется в распоряжении TagilCity.ru, одним из источников загрязнения Черноисточинского пруда и питьевой воды для тагильчан является Верхний прудок, откуда через Ушаковскую канаву в пруд попадает свинец.
По словам эколога, он представляет собой угрозу для жизни и здоровья Нижнего Тагила, так как ВОЗ назвала свинец одним из 10 химических веществ, которые требуют действий государств в плане защиты граждан.
На берегу Верхнего прудка имеется стрельбище, где каждый желающий может приехать и пострелять. Оно располагается у кромки воды и направлено на верхний прудок, куда свинцовая дробь попадает и многие годы остается на дне. Это приводит к загрязнению воды и дна Верхнего прудка. Соответственно вода из него через Ушаковскую канаву движется в Черноисточинский водоем, сказано в письме Андрея Волегова.
В связи с этим эколог попросил проверку в отношении собственника Верхнего прудка, коим является «ЕВРАЗ НТМК», на предмет безопасности эксплуатации, расположенных вблизи него объектов, а также их влияния на окружающую среду и жизнедеятельность населения поселка Черноисточинск и города Нижний Тагил. На данный момент ожидается рассмотрение обращения контролирующим ведомством — Министерством природных ресурсов региона.
Напомним, ранее депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин в ходе объезда Черноисточинского пруда отметил, что вода в нем застойная и имеет гнилостный запах.