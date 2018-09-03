1 млн руб. выделен на ликвидацию 29 незаконных свалок в Нижнем Тагиле
29 несанкционированных свалок будут ликвидированы в Нижнем Тагиле и пригороде. На мероприятия выделен 1 млн рублей.
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила разместило на сайте госзакупок открытый аукцион по поиску подрядчика для ликвидации 29 незаконных свалок общей площадью 2 800 кубических метров. На работы выделено 999 985 рублей.
Незаконные свалки, вошедшие в техзадание, расположены в 29 местах.
Перечень незаконных свалок, которые нужно ликвидировать, согласно техзаданию:
- 129 км трассы Екатеринбург-Серов,
- Ул. Ватутина, 50, 52,
- Близ земельного участка, огороженного забором, по адресу ул. Аганичева, 101,
- Валегин Бор в 55, 63, 115, 270, 275, 300, 330, 370 метрах от пересечения с улицей Зеленстроевской,
- На пересечении ул. Советская и ул. Алтайская,
- На земельном участке вдоль дороги по ул. Автомобилистов, 7,
- На земельном участке в районе ул. Трикотажников, 3,
- Две свалки на ул. Круговая 229, Киевская на повороте,
- На пустыре по ул. Круговая на расстоянии 100 метров от дома №229 по ул. Киевская,
- Со стороны дома №241 по ул. Калужская на расстоянии 85 метров от пересечения улицы Алтайская и Ученического проезда,
- Ул. Урожайная 239, в овраге у дома,
- Пр. Ленинградский, вблизи жилого дома №2,
- Ул. Н.Черепанова, 1 за территорией детского сада № 205, на берегу Выйского пруда,
- В районе дома № 11 по ул.Энергетиков, рядом с существующей контейнерной площадкой,
- В районе жилого дома №24 по ул. Слесарная и дома №39 по ул. Энергетиков,
- В районе жилого дома №73 по ул. Обороны,
- В районе домов № 1 и 2 по ул. 9 Января,
- По ул. Газетная, 91а, в районе гаражей,
- В районе дома №62 по ул. Дружинина со стороны ул. Ульяны Громовой,
- В районе ул. Шевченко, слева от ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Свердловской области,
- Вдоль дороги по ул. Цементная, с обеих сторон на протяжении 30 метров,
- В районе ул. Софьи Перовской, на территории разрушенных гаражей,
- В районе Серебрянского тракта, возле грунтовой дороги на расстоянии 100 метров на запад от дома №15 по Серебрянскому тракту,
- Возле грунтовой автодороги по ул. Ангарской, на юго-восточном углу ограждения дома №2 по ул. Ангарская,
- В районе участка по ул. Серная, 13,
- В районе пересечения ул. Исинская и ул. Свердлова,
- В районе пересечения ул. Исинская и Исинского тракта (ул. Ильича),
- На обочине при движении по дороге с брусчатым покрытием в сторону п. Верхняя Черемшанка (Аист).
Согласно техзаданию, подрядчик должен ликвидировать указанные в перечне свалки, а также предъявить очищенные объекты заказчику перед сдачей в эксплуатацию. Помимо этого исполнитель обязуется разместить отходы ТБО IV и V класса на лицензированном полигоне, с предоставлением подтверждающих документов. Подрядчик обязан предоставить подтверждение выполнения работ по захоронению отходов, образовавшихся в процессе ликвидации несанкционированных свалок.
Прием заявок закончится 10 сентября, подрядчик будет определен 13 сентября2018 года.