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#домахорошо
1 млн руб. выделен на ликвидацию 29 незаконных свалок в Нижнем Тагиле
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1 млн руб. выделен на ликвидацию 29 незаконных свалок в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:00Здоровье и экологияЮлия Суворова
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