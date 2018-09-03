1 млн руб. выделен на ликвидацию 29 незаконных свалок в Нижнем Тагиле

МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила разместило на сайте госзакупок открытый аукцион по поиску подрядчика для ликвидации 29 незаконных свалок общей площадью 2 800 кубических метров. На работы выделено 999 985 рублей.

Согласно техзаданию, подрядчик должен ликвидировать указанные в перечне свалки, а также предъявить очищенные объекты заказчику перед сдачей в эксплуатацию. Помимо этого исполнитель обязуется разместить отходы ТБО IV и V класса на лицензированном полигоне, с предоставлением подтверждающих документов. Подрядчик обязан предоставить подтверждение выполнения работ по захоронению отходов, образовавшихся в процессе ликвидации несанкционированных свалок.