Выброс диоксида азота зафиксирован в Свердловской области
4 апреля, 12:15Здоровье и экология
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3 апреля в Свердловской области установлено превышение содержания диоксида азота в воздухе. В Нижнем Тагиле приемлемое количество вещества в атмосфере в 1,3 раза превышает норму.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Министерство природных ресурсов и экологии сообщает, что в нескольких городах региона допустимая среднесуточная концентрация диоксида азота была превышена. В Нижнем Тагиле концентрация вещества была в 1,3 раза выше приемлемой.
В Екатеринбурге допустимый показатель превышен в 1,8 раза. В Верхней Пышме – в 2 раза.
«Вечерний Екатеринбург» отмечает, что самую большую тревогу вызывает Первоуральск. 3 апреля в Первоуральске допустимое содержание сразу двух веществ в воздухе – диоксида азота и сероводорода – было выше нормы в 1,5 раза.
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городСвердловская областьздоровьеэкологияПервоуральскВерхняя ПышмавыбросыМинистерство природных ресурсов
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