Конфликты были и в Кушве: главврач ЦГБ Красноуральска может попасть под суд

Напомним, что жительница Красноуральска обратилась в СМИ с рассказом о том, что ей отказались удалять аппендицит из-за того, что в больнице нет трубок для наркоза, стоимость которых варьируется от 50 до 70 рублей за штуку.

В ЦГБ Красноуральска начата проверка, сейчас там работают комиссии из регионального Минздрава и СКР.

Между тем свердловчане рассказывают, что Королева ранее работа в больницах Кушвы и Верхней Туры, где ее пребывание также сопровождалось скандалами.

Как сообщает URA.RU, женщина незаконно трудоустроила в больницу свою дочь, а также не раз становилась фигуранткой конфликтов с пациентами на предыдущих местах работы. Сейчас в отношении нее может быть возбуждено уголовное дело.