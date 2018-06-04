Конфликты были и в Кушве: главврач ЦГБ Красноуральска может попасть под суд
4 июня, 12:05Здоровье и экология
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В Красноуральске главврача ЦГБ Наталью Королеву могут снять с должности и завести на нее уголовное дело после скандала с нехваткой расходных материалов для срочной операции.
Сюжеты: Кушва
Напомним, что жительница Красноуральска обратилась в СМИ с рассказом о том, что ей отказались удалять аппендицит из-за того, что в больнице нет трубок для наркоза, стоимость которых варьируется от 50 до 70 рублей за штуку.
В ЦГБ Красноуральска начата проверка, сейчас там работают комиссии из регионального Минздрава и СКР.
Между тем свердловчане рассказывают, что Королева ранее работа в больницах Кушвы и Верхней Туры, где ее пребывание также сопровождалось скандалами.
Как сообщает URA.RU, женщина незаконно трудоустроила в больницу свою дочь, а также не раз становилась фигуранткой конфликтов с пациентами на предыдущих местах работы. Сейчас в отношении нее может быть возбуждено уголовное дело.
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